Nel corso delle intercettazioni emerse nel caso Garlasco, il padre di Sempio riferisce di aver parlato con il pubblico ministero Venditti, il quale avrebbe affermato che il procedimento sarebbe concluso in tempi rapidi. Durante l'ascolto, il padre ha dichiarato di essere stato presente mentre il pm faceva domande e affermava che la vicenda si sarebbe risolta presto. Queste dichiarazioni sono state riportate nelle registrazioni rese pubbliche nelle ultime settimane.

«C'è uno solo guardi (.) Venditti. che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto (.) ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice " questa cosà finirà presto "». E’ un’intercettazione ambientale - riportata nell’informativa - del 17 marzo 2025 di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, mentre parla con una cronista un paio di mesi prima delle perquisizioni nell’inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Garlasco, il padre di Sempio intercettato: "Il pm Venditti mi disse che questa cosa sarebbe finita presto"

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Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano - Storie italiane 01/12/2027

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