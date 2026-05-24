Il 21 marzo 2025, un uomo di 38 anni è stato intercettato mentre parlava in auto con un’amica. Durante la conversazione, ha riferito a qualcuno che una persona chiamata Taccia gli aveva detto che la giudice per le indagini preliminari era “s…”. La conversazione è stata registrata e fa parte delle indagini in corso.

Il caso di Garlasco si arricchisce di nuove intercettazioni ai danni di Andrea Sempio. In una conversazione in auto con un’amica, avuta il 21 marzo 2025, il 38enne si lascia andare a commenti coloriti sui magistrati che indagano su di lui nella nuova inchiesta sull’uccisione di Chiara Poggi. “C’è la gip che è Garlaschelli, che l’Angela Taccia m’ha detto che è una stronza”, dichiara Sempio parlando della giudice del Tribunale di Pavia. E ancora: “Noi sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta“. Opinioni che mostrano, a questo punto, un clima di forte tensione tra l’indagato e i pm che perdura da circa un anno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio intercettato sui magistrati "stracorrotti": "Taccia mi ha detto che la gip è s..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Sempio intercettato da solo in auto: tentai approccio con Chiara

Notizie e thread social correlati

Garlasco, il padre di Sempio intercettato: “Mi ha assicurato che…”. Sconvolgente, proprio luiNelle ultime ore è stato reso noto un intervento telefonico di un genitore coinvolto in un procedimento giudiziario.

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Andrea Sempio intercettato in auto dice: “Ho visto il video di Alberto e Chiara. Lei mi ha rifiutato”Durante un interrogatorio che è stato interrotto poco dopo l'inizio, la procura di Pavia ha ascoltato le dichiarazioni di Andrea Sempio, l’unico...

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'intercettazione choc: quel silenzio di Andrea Sempio alla domanda sull'alibi; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, le intercettazioni che incastrano Andrea Sempio - 15/05/2026 - Video; Andrea Sempio: Io intercettato da indagato: cosa avessi in testa è ovvio. Ogni mattina mi sveglio e penso a questa storia; Garlasco, Sempio: Per ora non posso dire di essere una vittima.

#Garlasco, Andrea Sempio intercettato: Lo scopo è andare lì e fare la vittima Ne parliamo con Marco Oliva a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Andrea Sempio, un altro soliloquio intercettato in auto: Quando sono andato io... il sangue c'era... Lui senza accorgersi ha evitato le macchie reddit

Garlasco, Andrea Sempio attacca i pm: Questi sono corrotti, mi aspetto di tuttoL’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi è intercettato mentre parla con un’amica: Non ci dicono elementi, la cosa è pilotata ... milano.repubblica.it

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio: Non posso dire adesso sicuramente Stasi è colpevoleDa giorni i genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, continuano a intervenire in televisione in difesa del figlio ... fanpage.it