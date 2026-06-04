Antonio De Rensis ha commentato le indagini a suo carico, riferendosi alla denuncia di Stefania Cappa. Ha scritto che, a Bologna, si mangiano ottimi tortellini e si trovano bei tribunali. La frase è stata pubblicata sui social e ha suscitato reazioni tra gli utenti. La denuncia riguarda presunte irregolarità legate a questioni giudiziarie. De Rensis ha scelto di rispondere con una provocazione, senza ulteriori dettagli sulle accuse.

Antonio De Rensis ritorna sulla denuncia depositata da Stefania Cappa che lo accusa di diffamazione, reato per il quale è ora indagato dalla Procura di Milano. L’avvocato di Alberto Stasi lo fa con ironia, ricordando che “a Bologna si mangiano degli ottimi tortellini”, riferendosi al tribunale del capoluogo emiliano al quale si è rivolto per le “ricostruzioni destituite da ogni fondamento”. Si riferisce, ovviamente, agli audio in cui ci sarebbero le prove delle accuse che gli vengono contestate su un certo complotto per indirizzare le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Il commento di Antonio De Rensis dopo la denuncia Intervenuto a La Vita in Diretta il 4 giugno, Antonio De Rensis ha ripreso il discorso sulla querela depositata da Stefania Cappa sulla quale è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, provocazione di De Rensis sulla denuncia: "A Bologna si mangiano ottimi tortellini e bel tribunale"

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