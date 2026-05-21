Antonio De Rensis, avvocato che tutela Alberto Stasi nell’indagine sul delitto di Garlasco, ha commentato a ‘Ore14’ su Rai2 la denuncia presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. La Cappa ha accusato un’altra persona di averla indotta a commettere un reato. De Rensis ha definito la denuncia come un momento importante, affermando che ora si potrà fare chiarezza sulla vicenda. La denuncia riguarda un’istanza di istigazione a delinquere presentata contro qualcuno coinvolto nell’indagine.

Home > Cronaca > Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, è intervenuto a ‘Ore14’ su Rai2 in merito alla denuncia presentata ai suoi danni per istigazione a delinquere da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. “Dopo la notizia della riapertura dell’indagine, questo nell’ultimo anno e mezzo è il giorno più bello per me. Un giorno molto bello in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, De Rensis: “Denuncia di Stefania Cappa? Giorno più bello, finalmente si potrà chiarire qualcosa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco News: Nuove Intercettazioni di Stefania Cappa e le 50 Querele (o esposti)

Sullo stesso argomento

Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquereStefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro Di Giuseppe e Francesco Marchetto per associazione a delinquere finalizzata...

Garlasco, Stefania Cappa denuncia avvocato De Rensis, ex maresciallo Marchetto e De Giuseppe di Le Iene per istigazione a delinquereNella querela, presentata dai legali di una delle gemelle Cappa, viene contestata l'istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla...

Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit

Caso Garlasco, Stefania Cappa denuncia una presunta regia contro la sua famiglia: coinvolto De Rensis. #ignotox x.com

Caso Garlasco, Stefania Cappa denuncia una presunta regia contro la sua famiglia: coinvolto De RensisSul caso di Garlasco continua la guerra degli esposti. Le ultime novità sono state raccontate da Carmelo Schininà. la7.it

Delitto di Garlasco | Stefania Cappa denuncia De Rensis, Marchetto e Di Giuseppe: cosa è successoIl giallo di Garlasco registra un nuovo colpo di scena: Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha denunciato De Rensis e Di Giuseppe Nuovo colpo di scena per quanto riguarda l’indagine su Garlasco: ... ilsussidiario.net