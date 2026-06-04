Un’amica di Andrea Sempio ha dichiarato che l’uomo è affettuoso e che in passato l’ha abbracciata, smentendo l’immagine di un individuo impacciato con le donne. La testimone ha riferito di aver avuto rapporti di amicizia con Sempio senza mai riscontrare comportamenti particolari o problematici. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle dichiarazioni raccolte durante le indagini, offrendo una prospettiva diversa rispetto ad alcune rappresentazioni pubbliche dell’indagato.

Quello che la stampa descrive “non è l’Andrea che io ho conosciuto”. Lo dice Ilaria Conti, amica di Andrea Sempio e moglie di un altro amico dell’indagato, Mirko Crepaldi, durante il suo intervento nello studio di Quarto Grado. La donna ricorda il primo incontro con Sempio, che l’avrebbe accolta con un bacio e un abbraccio, un atteggiamento affettuoso che le fa pensare quanto sia lontana dal vero la narrazione secondo la quale l’indagato avrebbe difficoltà nei rapporti con le donne. Parla un’amica di Andrea Sempio Giovedì 4 giugno a Quarto Grado sono presenti Mirko Crepaldi e sua moglie Ilaria Conti. Il primo è un amico storico di Andrea Sempio, ex compagno di banco, che oggi è pronto a giurare di non avere alcun sospetto sulle sue responsabilità nel delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, parla Ilaria Conti amica di Andrea Sempio: "Problemi con le donne? Mi ha abbracciata, è affettuoso"

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