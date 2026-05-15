L'ex ragazza di Andrea Sempio ha raccontato della loro relazione, menzionando che lui le aveva detto di essere stato indagato. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso relative al delitto di Garlasco. La donna ha fornito dettagli sulla loro relazione e su ciò che Sempio le aveva riferito riguardo alla sua posizione giudiziaria. La sua deposizione viene presa in considerazione dagli inquirenti nell’ambito del procedimento in corso.

Parla l’ex ragazza di Andrea Sempio Storie Italiane ha raggiunto al telefono l’ex ragazza di Andrea Sempio per capire se durante la loro relazione l’indagato avesse manifestato comportamenti anomali. La donna risponde di no, e nega che l’indagato avesse una qualche ossessione nei confronti di persone che non corrispondevano le sue attenzioni. La loro storia si interruppe perché lei avrebbe voluto un legame più definito, mentre Sempio non sarebbe stato dello stesso avviso. “Ci siamo lasciati semplicemente perché le nostre strade erano diverse”, riferisce al telefono dell’inviata. Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. L’ex ragazza: “Nessun atteggiamento anomalo” L’ex ragazza non si aspettava “che sarebbe successa una cosa del genere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, l'ex ragazza di Andrea Sempio parla della relazione con lui: "Mi raccontò che era stato indagato"

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