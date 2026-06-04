Garlasco notizia sconvolgente su Marco Poggi | Gravissimo Cos’è successo

Una fotografia pubblicata online ha riacceso il dibattito sul caso di Garlasco. Nell’immagine si vede un uomo incappucciato, vestito di nero, di spalle, mentre sembra parlare con una giornalista. La foto ha suscitato attenzione e discussioni tra gli utenti, senza ulteriori dettagli sul contesto o sull’identità delle persone coinvolte. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo alle circostanze dell’immagine o alle implicazioni legali.

Una fotografia diffusa online nelle ultime ore ha riacceso il dibattito sul caso Garlasco. Nell’immagine si vede un uomo incappucciato, vestito di nero e ripreso di spalle mentre sembra parlare con una giornalista. Ad accompagnare lo scatto, il logo di Quarto Grado e la scritta «esclusiva». Secondo quanto chiarito dal conduttore del programma Gianluigi Nuzzi, però, quella foto non ha nulla a che vedere con la reale intervista realizzata a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, e sarebbe stata generata artificialmente. La smentita è arrivata direttamente attraverso i social. «La foto che sta circolando è falsa», ha spiegato Nuzzi, precisando che non si tratta di un’immagine tratta dall’intervista che andrà in onda nella puntata di venerdì 5 giugno, ma di un contenuto creato con l’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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