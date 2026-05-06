Una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si sta ampliando nelle ultime ore, portando alla luce un possibile collegamento con un sospettato già noto. La notizia è stata diffusa pochi istanti fa e riguarda un individuo che, secondo gli approfondimenti, potrebbe essere l’unico responsabile. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, mentre gli inquirenti stanno valutando tutte le piste aperte.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco si allarga e nelle ultime ore è arrivato un passaggio destinato a far discutere. In procura sono stati convocati Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Un doppio movimento che riaccende i riflettori su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni, tornato nelle ultime settimane al centro del dibattito televisivo e mediatico. Un caso che torna sotto i riflettori. Da giorni gli investigatori stanno lavorando per ricostruire da capo rapporti, frequentazioni e dettagli che potrebbero assumere un significato diverso alla luce della nuova ipotesi investigativa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Può essere solo lui”. La notizia su Marco Poggi appena arrivata

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Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com