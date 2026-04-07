Durante la puntata di lunedì 6 aprile del programma televisivo, il conduttore ha espresso un sentimento di perplessità riguardo a una persona coinvolta in una vicenda giudiziaria. Ha dichiarato di essere lasciato con dubbi e ha commentato alcune circostanze che lo hanno colpito nel corso delle indagini. La discussione si è concentrata su sospetti e dichiarazioni che riguardano questa figura, senza entrare in dettagli specifici sulla posizione legale.

Massimo Giletti "perplesso". Così si definisce a Lo Stato delle Cose durante la puntata in onda lunedì 6 aprile. Su Rai 3 si parla del delitto di Garlasco. Tra gli ospiti Fabrizio Fico, uno degli avvocati di Marco Poggi. Proprio quest'ultimo apre l'argomento: "C’è un clima tossico assurdo, la famiglia Poggi, sia i genitori sia Marco, sono vittime dell’omicidio, sono stati accusati delle tesi più assurde, che i genitori coprirebbero il figlio. Sono stati pubblicati numeri di telefono di Marco e della mamma sui social, immaginare che Marco possa avere ammazzato la sorella e che i genitori si siano resi protagonisti di favoreggiamento, è inaccettabile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Massimo Giletti e i sospetti su Marco Poggi: "Mi lascia perplesso"

Delitto di Garlasco, Sempio: “Famiglia Poggi non ha sospetti su di me, io sono innocente”Andrea Sempio in un’intervista al Tg1, e nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco, ha parlato del fatto che la procura di Pavia potrebbe...

“Cosa aveva scoperto Chiara Poggi”. Garlasco, bomba da Giletti: “Cose innominabili”La puntata di “Lo Stato delle Cose” andata in onda il 9 febbraio su Rai 3 ha riportato al centro del dibattito uno dei casi di cronaca nera più...

Delitto di Garlasco, siti hard: gli avvocati di Marco Poggi diffidano i periti della procura

Temi più discussi: Garlasco in TV, Roberta Bruzzone contro Massimo Giletti: Fatti aiutare, con te non parlo. Scoppia il caso degli audio; Il delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose; Giletti prova a intervistare Roberta Bruzzone, scappa e attacca: Siete stalker, devo chiamare i carabinieri?; Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e Sempio.

Garlasco, Giletti sbotta in diretta su Rai 3Durante la puntata de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti ha puntato l’attenzione su un elemento che lo lascia perplesso: il rapporto mai del tutto interrotto tra Marco Poggi e Andrea Sempio, oggi ... affaritaliani.it

Caos su Garlasco da Giletti, De Rensis gela Garofano: Non capisce nulla, fa lo psicologo della mutuaIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna ad accendere gli animi nel salotto di Massimo Giletti. Al centro del dibattito, il contenuto del computer di Alberto Stasi e il presunto movente legato a un ... fanpage.it

GILETTI ATTACCA: “SIAMO PRIGIONIERI DEI BRONTOSAURI” Il fallimento della Nazionale continua a generare riflessioni dure. Massimo Giletti, intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, offre un’analisi senza filtri sul momento del calcio italiano. “Siamo - facebook.com facebook

Meloni, Delmastro e “l’immediatamente” secondo Massimo Giletti x.com