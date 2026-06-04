L’inchiesta sulla presunta corruzione del “sistema Pavia” che coinvolgeva l’ex pm Mario Venditti si avvia verso l’archiviazione. La decisione arriva dopo una nuova indagine avviata a Brescia. Durante le intercettazioni, un uomo ha affermato che un carabiniere gli avrebbe proposto della droga. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse ufficiali.

Garlasco, l’inchiesta bis partita da Brescia sulla presunta corruzione del “sistema Pavia” viaggia verso l’archiviazione per l’ex pm Mario Venditti. Ma il caso può dirsi davvero chiuso? Intanto, mentre i fari della Procura di Brescia si preparano a spegnersi sulla figura dell’ex procuratore aggiunto, la vera bomba atomica sul caso Garlasco esplode dal fondo delle carte investigative e dalle viscere di una vicenda che non smette di inquietare e porre interrogativi e sospetti. È un’intercettazione rimasta finora in penombra a svelare dove potrebbe annidarsi il vulnus teorizzato dalla nuova indagine su quella “inchiesta lampo” che nel 2017 portò alla fulminea archiviazione di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Garlasco, l’ex pm Venditti verso l’archiviazione. L’intercettazione choc sposta la lente i carabinieri? Sempio: «Lui mi ha proposto la roba»

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Svolta a Garlasco L'intercettazione che inchioda Sempio: «Lui tentò un approccio. Lei rifiutò»

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L'ex pm #Venditti non è stato corrotto dai #Sempio ed esce quindi di scena dal caso #Garlasco, dopo lunga #gogna mediatica e social ma, a parte tg e pochi altri, la notizia è molto sotto tono. Forse perché è di quelle che danno fastidio ai non pochi che han gi x.com

Garlasco: 'Nessun elemento contro l'ex pm Venditti' reddit

Garlasco, archiviazione Andrea Sempio nel 2017: L'ex pm Mario Venditti non è stato corrottoGli accertamenti ridimensionano i sospetti sull’ex procuratore aggiunto Mario Venditti nel procedimento sull'archiviazione di Sempio nel 2017 per il delitto di Garlasco. notizie.it

Garlasco, Venditti verso l’archiviazione: Nessun elemento contro l’ex pmCarabinieri e guardia di finanza di Pavia hanno depositato alla Procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario ... ilmessaggero.it