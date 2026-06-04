Garlasco la perizia Cattaneo spiegata dal medico legale | cosa sarebbe successo tra Chiara Poggi e l' assassino

Da virgilio.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una perizia condotta dall’esperto Cattaneo analizza le possibili dinamiche tra Chiara Poggi e l’autore dell’omicidio. Il medico legale Francesco Galassi ha illustrato i dettagli della relazione, evidenziando aspetti legati alle caratteristiche del corpo e alle evidenze forensi. La relazione si concentra sulle ipotesi riguardanti i movimenti e le azioni che si sarebbero svolte durante il delitto, senza formulare conclusioni definitive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La perizia Cattaneo è uno dei temi più caldi nel caso Garlasco. Francesco Galassi, medico antropologo forense, ha chiarito in televisione i contenuti della consulenza prodotta dalla professoressa Cristina Cattaneo, spiegando cosa potrebbe essere successo tra Chiara Poggi e il suo assassino. L’aggressione è stata suddivisa in tre fasi: in due di queste, la vittima avrebbe preservato una capacità di reazione. La perizia Cattaneo sul caso Garlasco: cos'è successo a Chiara Poggi Quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi L'intervento di Giada Bocellari sulla revisione per Stasi La perizia Cattaneo sul caso Garlasco: cos’è successo a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

garlasco la perizia cattaneo spiegata dal medico legale cosa sarebbe successo tra chiara poggi e l assassino
© Virgilio.it - Garlasco, la perizia Cattaneo spiegata dal medico legale: cosa sarebbe successo tra Chiara Poggi e l'assassino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi

Video GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi?

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la perizia Cattaneo: "Colluttazione tra Chiara Poggi e il suo assassino durata non più di 15-20 minuti"Nella vicenda di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo indica che la colluttazione tra Chiara Poggi e l’assassino sarebbe...

Garlasco, le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo: “Chiara Poggi si difese, lottò a lungo con l’assassino”Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Tg1 sulla perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, nel caso di Garlasco si sostiene che Chiara Poggi...

Temi più discussi: Nuova svolta sul delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe resistito fino a 20 minuti dopo l’aggressione; Garlasco, avvocata Bocellari: L'impronta 33 non è di Alberto Stasi, vuol dire che non è lui l'assassino di Chiara Poggi; Garlasco, i pm: perizia psichiatrica per Sempio. La furia dei legali; Garlasco, la difesa di Andrea Sempio deposita nuova perizia: Aggressione fulminea, Chiara non si è difesa.

chiara poggi garlasco la perizia cattaneoGarlasco, la guerra delle prove: così la difesa di Sempio sfida la ProcuraLa Procura insiste su Sempio, la difesa contesta le prove e respinge la perizia psichiatrica. Garlasco tra accuse, indizi e interrogativi irrisolti ... panorama.it

Chiara Poggi è morta mezz’ora dopo colazione. Perché la perizia di Cristina Cattaneo segna un punto a favore di StasiCambia anche l’ora della morte di Chiara Poggi: almeno mezz’ora dopo la colazione. Una finestra temporale diversa e più ampia, che si aggiunge alla violenta colluttazione. Una nuova indiscrezione, ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web