Una perizia condotta dall’esperto Cattaneo analizza le possibili dinamiche tra Chiara Poggi e l’autore dell’omicidio. Il medico legale Francesco Galassi ha illustrato i dettagli della relazione, evidenziando aspetti legati alle caratteristiche del corpo e alle evidenze forensi. La relazione si concentra sulle ipotesi riguardanti i movimenti e le azioni che si sarebbero svolte durante il delitto, senza formulare conclusioni definitive.

La perizia Cattaneo è uno dei temi più caldi nel caso Garlasco. Francesco Galassi, medico antropologo forense, ha chiarito in televisione i contenuti della consulenza prodotta dalla professoressa Cristina Cattaneo, spiegando cosa potrebbe essere successo tra Chiara Poggi e il suo assassino. L’aggressione è stata suddivisa in tre fasi: in due di queste, la vittima avrebbe preservato una capacità di reazione. La perizia Cattaneo sul caso Garlasco: cos'è successo a Chiara Poggi Quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi L'intervento di Giada Bocellari sulla revisione per Stasi La perizia Cattaneo sul caso Garlasco: cos’è successo a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, la perizia Cattaneo spiegata dal medico legale: cosa sarebbe successo tra Chiara Poggi e l'assassino

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GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi

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