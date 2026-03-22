Garlasco le indiscrezioni sulla perizia Cattaneo | Chiara Poggi si difese lottò a lungo con l’assassino

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Tg1 sulla perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, nel caso di Garlasco si sostiene che Chiara Poggi avrebbe opposto resistenza durante l'aggressione e avrebbe lottato con il suo assassino. La perizia suggerisce inoltre che il DNA dell'aggressore potrebbe essere stato trovato sotto le sue unghie. Queste sono le informazioni trapelate sui risultati dell'esame medico-legale condotto sul corpo della vittima.

Secondo alcune indiscrezioni sulla perizia realizzata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco e rese note dal Tg1, Chiara Poggi si sarebbe difesa ed anzi avrebbe lottato con il suo assassino, il cui Dna potrebbe essere sotto le sue unghie. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Delitto di Garlasco, il Tg1 e la perizia Cattaneo: “Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino”Garlasco (Pavia), 21 marzo 2026 – Delitto di Garlasco, nella consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo si parlerebbe di segni di... Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo dall'orario dell'omicidio alle armi usate su Chiara PoggiLa consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia. Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025 Tutto quello che riguarda Chiara Poggi Temi più discussi: Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino: la svolta sul caso; Chiara Poggi, perizia Cattaneo: si difese; Lotta con il killer, Dna sulle unghie. Super consulente riscrive il caso Poggi; Ha lottato. Cosa dice la consulenza medico-legale su Garlasco. Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino: la svolta sul casoIl Tg1 ha svelato indiscrezioni sulla consulenza depositata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo in cui si parlerebbe di segni di colluttazione ... virgilio.it Delitto di Garlasco: su Chiara Poggi ecchimosi e lividi, ha lottato con l’omicida?Pavia. Emergono indiscrezioni relative alla consulenza tecnica affidata dalla Procura alla dottoressa Cristina Cattaneo, relativa alla dinamica dell'omicidio di Chiara ... abruzzolive.it «Chiara Poggi ha lottato a lungo con l'assassino», la perizia che può riscrivere il delitto di Garlasco: l'arma, i tempi diversi e il Dna sotto le unghie x.com Delitto di Garlasco: su Chiara Poggi "ecchimosi e lividi", ha lottato con l'omicida facebook