Sono in corso indagini che coinvolgono alcuni avvocati e agenti di polizia, dopo la consegna di un’informativa. Le autorità stanno esaminando possibili irregolarità e comportamenti illeciti. Tra le ipotesi, si valuta anche un’eventuale concussione, che potrebbe influenzare il ruolo di un noto avvocato coinvolto. Le indagini sono ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli specifici sui soggetti interessati.

Chi sono gli avvocati e i carabinieri sotto indagine?. Come cambierebbe il ruolo di Giuseppe Sempio se emergesse la concussione?. Perché l'inchiesta potrebbe spostarsi dalla competenza di Brescia a Pavia?. Quali anomalie hanno coinvolto la polizia giudiziaria nel biennio 2016-2017?.? In Breve Possibile archiviazione per Mario Venditti da parte dei magistrati Brescia Greco e Bernardi.. Indagini su avvocati e polizia giudiziaria per presunti fatti tra il 2016 e 2017.. Spostamento competenza territoriale da Brescia alla Procura di Pavia del procuratore Fabio Napoleone.. Rischio mutamento reato da corruzione a concussione per Giuseppe Sempio nel biennio 201617. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Ameve.eu - Garlasco: indagini su avvocati e polizia dopo l’informativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco

Notizie e thread social correlati

Garlasco, depositata informativa su ex pm Venditti: "Nessuna corruzione", ma si aggrava la posizione di avvocati e carabinieriLa Procura di Brescia ha depositato un'informativa riguardante un ex pubblico ministero, precisando che non sono emerse prove di corruzione.

Cosa c’è nell’esposto su Garlasco: foto, chat, audio e l’ipotesi di pressioni per indirizzare le indagini su SempioA Milano è stato depositato un esposto che raccoglie materiali relativi a presunte pressioni sulle indagini sulla morte di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Omicidio Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio; Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Garlasco, la profezia di De Rensis sulle indagini: Tra qualche mese capirete cosa c'è dietro le mie parole; Garlasco, l’avvocato Gallo: Chiederemo di sospendere il processo su Lovati, bisogna attendere quello su Sempio….

La procura di Pavia ha notificato agli avvocati di Andrea Sempio l’avviso di chiusura delle indagini preliminari della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco. L’atto, che prelude l’eventuale richiesta di processo, consentirà ai legali di accedere a tutti gli atti di i x.com

Garlasco, cade l'ipotesi di corruzione verso l'ex pm Mario Venditti: ma ora rischiano avvocati e carabinieriDelitto di Garlasco, cade l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari per Mario Venditti, ex pm di Pavia. Non sarebbe emerso alcun elemento ... virgilio.it

Garlasco, la profezia di De Rensis sulle indagini: Tra qualche mese capirete cosa c'è dietro le mie paroleCaso di Garlasco: ospite di È sempre Cartabianca, l'avvocato De Rensis lancia una predizione sulle indagini e frena la revisione del processo di Stasi ... virgilio.it

Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it reddit