Cosa c’è nell’esposto su Garlasco | foto chat audio e l’ipotesi di pressioni per indirizzare le indagini su Sempio

A Milano è stato depositato un esposto che raccoglie materiali relativi a presunte pressioni sulle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Tra i documenti ci sono foto, chat e registrazioni audio che, secondo quanto riportato, indicano tentativi di influenzare le indagini per indirizzarle su una persona specifica. L’indagine riguarda Andrea Sempio, attualmente indagato nel caso.

L’esposto presentato a Milano si basa su alcuni materiali raccolti da una giornalista relativi a presunte pressioni esercitate nel tentativo di indirizzare le nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi che vedono indagato Andrea Sempio. Nel mirino anche l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis che parla di “Operazione spazzatura”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Garlasco, gli audio sulla “pista alternativa”: «È un depistaggio». Le presunte interferenze e pressioni sulle indagini per indirizzare l’inchiestaUn esposto con più audio su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull’omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Caso Garlasco, spunta pista alternativa che coinvolge ancora Sempio: depositato esposto con audio su presunto depistaggio(Adnkronos) – Una nuova pista sul caso Garlasco che vedrebbe coinvolto nell'omicidio di Chiara Poggi ancora Andrea Sempio e farebbe riferimento a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile; F1 | McLaren: cosa c'è nell'obiettivo delle MCL40 per risalire la china da Miami?; Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Israele e Libano; Cosa c’è davvero nell’acqua dell’Adriatico? L'Università di Bologna svela l’analisi del Dna del mare. Cosa c’è nell’esposto su Garlasco: foto, chat, audio e l’ipotesi di pressioni per indirizzare le indagini su SempioL’esposto presentato a Milano si basa su alcuni materiali raccolti da una giornalista relativi a presunte pressioni esercitate nel tentativo di indirizzare ... fanpage.it Gli affari delle mafie nei porti: cosa c'è nell'ultimo report di Libera (e perché c'entra anche Trieste)L'associazione fondata da don Luigi Ciotti ha presentato nei giorni scorsi l'ultimo rapporto sulla criminalità organizzata in Italia. La nostra città, citata 16 volte, è nella lista degli scali dove g ... triesteprima.it DITEMI UNA COSA. AVETE MAI SENTITO PARLARE DI FABIOLA GIANOTTI Dirige il CERN di Ginevra. Il più grande laboratorio di fisica del pianeta. Italiana. Donna. Non l'avete mai sentita nominare, vero Tranquilli. Non è colpa vostra. Nessuno ve ne ha m - facebook.com facebook Cosa guardi guardi, c’è Nicole Kidman x.com