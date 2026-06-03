Garlasco depositata informativa su ex pm Venditti | Nessuna corruzione ma si aggrava la posizione di avvocati e carabinieri

Notizia in breve

La Procura di Brescia ha depositato un'informativa riguardante un ex pubblico ministero, precisando che non sono emerse prove di corruzione. Nel frattempo, la posizione di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti si è aggravata. Secondo quanto riportato dal Tg1, l'ipotesi di corruzione è stata esclusa durante l'indagine. Non ci sono altre accuse o dettagli aggiuntivi pubblicati.