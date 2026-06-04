A Garlasco, uno dei filoni principali dell'inchiesta sta per essere archiviato senza rinvio a giudizio. Le indagini coinvolgono Venditti e il padre di Sempio, e le autorità sembrano aver deciso di chiudere il caso in questa fase. La notizia si affaccia come una possibile conclusione di un procedimento giudiziario che ha tenuto sotto osservazione molte persone.

Si avvia verso le conclusioni l’inchiesta sull’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. L’ipotesi più probabile è l’archiviazione Uno dei filoni più delicati dell’inchiesta su Garlasco sembra avviarsi verso una conclusione senza rinvio a giudizio. Il procedimento aperto dalla Procura di Brescia sull’ipotesi di corruzione in atti giudiziari — direttamente collegato alla prima indagine del 2017 su Andrea Sempio, all’epoca 29 anni — appare destinato all’archiviazione. Quella vicenda si chiuse rapidamente, quasi fulminea, e fu proprio quella chiusura a riaccendere, anni dopo, i sospetti. I protagonisti dell’inchiesta odierna sono due: Mario Venditti, ex magistrato già finito nel mirino della giustizia nell’ambito del noto «Sistema Pavia», e Giuseppe Sempio, padre di Andrea. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, il «Sistema Pavia» vacilla: Venditti e il padre di Sempio verso l’archiviazione

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