Il padre di Sempio ha ricordato in un’intervista in auto che nel 2017 il pubblico ministero gli aveva detto che l’archiviazione della sua posizione sarebbe durata poco. La conversazione si è svolta nel contesto delle indagini legate al caso, in cui si era parlato di una prima archiviazione. Il padre ha riferito i dettagli di quella chiusura temporanea delle indagini, senza aggiungere ulteriori commenti.

"L'unica persona che ha detto "guardi questa cosa finirà presto perché non c'è niente" è stata lui". È il 17 marzo 2025. Da circa tre settimane i carabinieri hanno contattato Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il padre del 38enne, Giuseppe Sempio, è nella sua macchina con una cronista ignaro di essere intercettato. Ripensa alle prime indagini a carico di suo figlio, quelle che avevano travolto per tre mesi la sua vita a cavallo tra 2016 e 2017. E parla dei suoi dialoghi con Mario Venditti, con parole che sembrano tradire una sorta di "insolita vicinanza" alla famiglia Sempio da parte...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il padre di Sempio: "La prima archiviazione? Il pm Venditti mi disse: finirà presto"

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