Garlasco il padre di Sempio | La prima archiviazione? Il pm Venditti mi disse | finirà presto
Il padre di Sempio ha ricordato in un’intervista in auto che nel 2017 il pubblico ministero gli aveva detto che l’archiviazione della sua posizione sarebbe durata poco. La conversazione si è svolta nel contesto delle indagini legate al caso, in cui si era parlato di una prima archiviazione. Il padre ha riferito i dettagli di quella chiusura temporanea delle indagini, senza aggiungere ulteriori commenti.
"L'unica persona che ha detto "guardi questa cosa finirà presto perché non c'è niente" è stata lui". È il 17 marzo 2025. Da circa tre settimane i carabinieri hanno contattato Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il padre del 38enne, Giuseppe Sempio, è nella sua macchina con una cronista ignaro di essere intercettato. Ripensa alle prime indagini a carico di suo figlio, quelle che avevano travolto per tre mesi la sua vita a cavallo tra 2016 e 2017. E parla dei suoi dialoghi con Mario Venditti, con parole che sembrano tradire una sorta di "insolita vicinanza" alla famiglia Sempio da parte...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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