Gianluigi Nuzzi ha commentato una recente intervista a Marco Poggi trasmessa a Quarto Grado, contestando l'uso di un'immagine generata da intelligenza artificiale attribuita a lui. Il giornalista ha anche smentito il compenso rivelato da Fabrizio Corona riguardo alla stessa intervista. Nuzzi ha precisato di non aver autorizzato l'uso di quella foto e di non aver ricevuto alcun pagamento legato alla partecipazione a quel programma.

L’annuncio di Gianluigi Nuzzi dell’intervista a Marco Poggi ha scatenato un botta e risposta tra personaggi noti come Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Roberta Bruzzone e Albina Perri. Quest’ultima in particolare avrebbe scambiato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale per vera, criticando la scelta di “incappucciare” il fratello della vittima dell’omicidio di Garlasco. Corona invece avrebbe spettegolato sul costo di questa intervista, smentito da Gianluigi Nuzzi. La risposta di Gianluigi Nuzzi Gianluigi Nuzzi ha annunciato un doppio appuntamento con un’intervista inedita al fratello di Chiara Poggi. Dopo 19 anni di silenzi, Marco Poggi ha deciso di parlare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Gianluigi Nuzzi contro Albina Perri e Fabrizio Corona dopo l'intervista a Marco Poggi a Quarto Grado

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