La richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi è stata avanzata, portando alla discussione di un possibile nuovo esame del caso. I pubblici ministeri hanno dichiarato che la sentenza di condanna, emessa alcuni anni fa, potrebbe essere infondata. La difesa di Stasi ha presentato nuovi elementi, mentre il procedimento legale è ancora in corso. La decisione finale sarà presa da un tribunale competente.

Giada Bocellari ha parlato della richiesta di revisione per Alberto Stasi sul delitto di Garlasco. “Dalla nota a firma dei pubblici ministeri non viene semplicemente detto che gli indizi che hanno portato alla condanna di Stasi sono inconsistenti ma viene espressamente detto che quella sentenza di condanna si fonda su suggestioni”, ha detto l’avvocato di Stasi. La richiesta di revisione per Alberto Stasi Giada Bocellari: "Sentenza sgretolata" Giada Bocellari sulla consulenza Cattaneo Giada Bocellari e l'Impronta 33 La richiesta di revisione per Alberto Stasi Per la posizione di Alberto Stasi “verrà fatta una richiesta di revisione” anche se “la tempistica dipende da almeno un paio di fattori”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Giada Bocellari sulla richiesta di revisione per Alberto Stasi: "Sentenza sgretolata"

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Garlasco, per Giada Bocellari la richiesta di revisione è pronta

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