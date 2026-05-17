Garlasco intervista a Giada Bocellari | l?avvocato storico di Alberto Stasi

Giada Bocellari, avvocato penalista, è da anni l’avvocato di Alberto Stasi, che è stato coinvolto nel caso del delitto di Chiara Poggi. Ha assistito Stasi fin dai primi interrogatori successivi al ritrovamento del corpo della vittima e continua a rappresentarlo in ambito legale. La sua presenza nel procedimento si è mantenuta costante nel tempo, accompagnando le fasi processuali e le successive valutazioni giudiziarie.

La penalista Giada Bocellari è l’avvocato storico di Alberto Stasi. Lo ha seguito dai primi interrogatori dopo il ritrovamento del cadavere della fidanzata Chiara Poggi e continua a rappresentarlo anche ora che per lui si prospetta la possibilità di una revisione della sentenza di condanna per l’omicidio di Garlasco. Come sta Alberto Stasi? «Siamo tutti molto concentrati a leggere gli atti di indagine, una lettura non superficiale ma attenta per predisporre la richiesta di revisione, un atto complesso che deve essere ben calibrato rispetto alla sentenza di condanna. Anche lui, Alberto, è concentrato su questo. Appena avuta la notizia sicuramente ha vissuto dei momenti di serenità perché il quadro è molto solido e ci sono elementi di prova molto importanti» Il caso Garlasco farà scuola? «Credo sia un caso unico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Garlasco, intervista a Giada Bocellari: lavvocato storico di Alberto Stasi

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