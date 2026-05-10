Un ex carabiniere è stato condannato a Garlasco per aver divulgato notizie riservate e aver commesso atti di corruzione. Le indagini hanno evidenziato come siano finite sul telefono dell'ufficiale foto di documenti segreti e che siano stati facilitati accessi illeciti ai dati del DNA di Chiara Poggi. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario, con le autorità che hanno accertato le responsabilità dell'imputato.

? Domande chiave Come sono finite le foto dei documenti segreti sul telefono dell'ufficiale?. Chi ha facilitato l'accesso illecito ai dati del DNA di Chiara Poggi?. Perché le indagini su Sempio sono state definite superficiali dai carabinieri?. Quali altri documenti riservati sono stati scambiati con denaro e favori?.? In Breve Antonio Scoppetta condannato a quattro anni e sei mesi per corruzione a Pavia.. Documenti segreti su DNA di Chiara Poggi sottratti nel 2017 per difesa Sempio.. Pappalardo fotografato con atti riservati il 24 dicembre 2016 presso Procura Pavia.. Parti civili riceveranno provvisionale immediata di 20mila euro per i danni subiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, condannato l’ex carabiniere: fuga di notizie e corruzione

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Delitto di Garlasco, acquisite dai carabinieri le foto di Andrea Sempio davanti alla casa

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