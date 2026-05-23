Gli avvocati di Andrea Sempio preparano una memoria che includerà riferimenti a podcast e trasmissioni televisive dedicate ai soliloqui. La documentazione, ancora in fase di definizione, sarà presentata nelle prossime settimane. La strategia mira a integrare materiali provenienti dai media per sostenere la posizione difensiva. Nessun dettaglio su altri elementi processuali è stato comunicato finora.

Gli avvocati di Andrea Sempio includeranno nella memoria difensiva su Garlasco anche i podcast e le trasmissioni dai quali sono “tratti” o “ispirati” i soliloqui. Ad annunciarlo è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme ad Angela Taccia difende Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi. Garlasco, novità nella difesa di Andrea Sempio Nella memoria difensiva di Sempio anche podcast, forum e trasmissioni I dubbi dei legali di Sempio sulle intercettazioni in auto Garlasco, novità nella difesa di Andrea Sempio Come noto, nella nuova indagine sul delitto di Garlasco i soliloqui intercettati in auto sono una delle parti più rilevanti nelle accuse mosse ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, difesa di Andrea Sempio produrrà memoria su podcast e trasmissioni inerenti ai soliloqui: l'annuncio

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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