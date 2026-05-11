A Garlasco, le investigazioni hanno portato all’ascolto di alcuni soliloqui di un uomo, registrati tramite microspie ambientali durante la guida. Questi discorsi, intercettati dalle forze dell’ordine, si sono verificati alcuni minuti dopo la conclusione di un podcast dedicato al caso di cronaca locale. La registrazione ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che hanno analizzato il contenuto di quei momenti di silenzio.

Pavia, 11 maggio 20’26 – I soliloqui di Andrea Sempio captati dalle microspie ambientali dei carabinieri di Pavia mentre guidava l'auto, sarebbero stati proferiti diversi minuti dopo la fine del podcast sul caso Garlasco che aveva ascoltato. Un particolare che li renderebbe, secondo gli investigatori che indagano sull' omicidio di Chiara Poggi, ancora più significativi perché privi di collegamento logico con lo stesso podcast. L'indagato avrebbe pronunciato le frasi contestate, sempre secondo quanto si apprende, alcuni minuti dopo aver stoppato il podcast. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaandrea-sempio-sangue-soliloquio-lvegsz83 Gli...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, i soliloqui di Sempio: scollegati dal podcast e per questo probanti

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Garlasco, dubbi su alibi Sempio: gli sms tra la mamma e il pompiere - Ore 14 del 25/03/2026

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Argomenti più discussi: Caso Garlasco, Sempio parla da solo in auto: il parere della psicologa; RaiNews. . Ritornano i soliloqui di Andrea Sempio, registrati ancora una volta da una cimice messa nella sua auto a distanza di otto anni, ma stavolta, secondo la Procura di Pavia e i carabinieri, quelle frasi intercettate, sconnesse e inedite, inchioderebbero,; Caso Garlasco, per la prima volta Alberto Stasi vede le carte dell’inchiesta su Sempio; Garlasco, altra intercettazione di Sempio: Quando sono andato via il sangue c'era. E i carabinieri scagionano Stasi.

#Garlasco In un’intercettazione del 2017, emergerebbe che #Sempio, in uno dei suoi soliloqui sembra riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio: È successo qualcosa quel giorno…alle 9:30…. x.com

Andrea Sempio, un altro soliloquio intercettato in auto: Quando sono andato io... il sangue c'era... Lui senza accorgersi ha evitato le macchie reddit

Garlasco, nei soliloqui di Sempio l’orario del delitto di ChiaraGarlasco – I soliloqui di Andrea Sempio rivelano altri particolari sull’omicidio di Chiara Poggi. Quelle intercettazioni sembrano contenere la verità sul delitto e su quanto avvenuto la mattina del 13 ... cronachedellacampania.it