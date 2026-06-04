Angela Taccia ha criticato duramente la Procura di Pavia per un comunicato sui nuovi accertamenti riguardanti Andrea Sempio, definendolo “offensivo”. La donna ha espresso disappunto per le modalità con cui sono state divulgate le informazioni, ritenendo che siano state usate parole inopportune e che abbiano arrecato danno. La sua presa di posizione si concentra sulla percezione di un trattamento ingiusto e sulla delicatezza del caso.

Secondo Angela Taccia la Procura di Pavia, con il comunicato stampa in cui ha reso pubblica la nomina dello psichiatra Roberto Catanesi per accertamenti su Andrea Sempio, rischierebbe di esporre ulteriormente l’indagato. Giudica, inoltre, “veramente offensivo” quanto riportato nella nota a proposito di “verificare (.) sotto il profilo del rigore dell’affidabilità scientifica” le consulenze presentate dalla difesa. “Non è che loro hanno luminari e noi degli scalzacani”, sottolinea l’avvocata. Angela Taccia contro la Procura di Pavia Perché il comunicato su Andrea Sempio è "veramente offensivo" Cosa c'è di sbagliato nelle indagini su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Angela Taccia attacca la Procura per il comunicato su Andrea Sempio: "Lo trovo davvero offensivo"

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Garlasco, Taormina risponde ad Angela Taccia : Impossibile che Sempio non conoscesse Stasi

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