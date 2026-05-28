Angela Taccia critica duramente la decisione della procura di Pavia di disporre la perizia psichiatrica su Andrea Sempio. L’avvocata del nuovo indagato per l’omicidio di Garlasco ha ribadito in Tv quanto già dichiarato dal collega Liborio Cataliotti sulla consulenza disposta dai pm per accertare la capacità di intendere e di volere del 38enne. “È imbarazzante” è stato il commento della legale. La consulenza psichiatrica su Andrea Sempio Ospite di Ore 14 sera, l’avvocata Taccia ha risposto alle domande di Milo Infante sulla notizia della consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, affidata dalla procura di Pavia allo psichiatra Roberto Catanesi, contestando in particolar modo le tempistiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Angela Taccia contro la Procura sulla perizia psichiatrica su Andrea Sempio: "È imbarazzante"

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Delitto di Garlasco: dna e punti di contatto, le strategie della difesa di Andrea Sempio

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Garlasco, la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea SempioLa Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

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