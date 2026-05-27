La procura ha confermato che il caso Garlasco è stato riaperto e che le indagini si concentrano su Andrea Sempio. La notizia è stata comunicata dall’avvocato di Sempio, che ha dichiarato di aver appreso la notizia oggi. Da settimane, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione pubblica a causa delle nuove ipotesi investigative, che hanno suscitato discussioni tra esperti e trasmissioni televisive.

Da settimane il nome di Andrea Sempio è tornato al centro dell’attenzione mediatica per la riapertura del caso Garlasco e per le nuove ipotesi investigative che stanno facendo discutere opinionisti, avvocati e trasmissioni televisive. Le ultime indiscrezioni hanno acceso il dibattito soprattutto attorno al presunto movente sessuale ipotizzato dagli investigatori, una pista che però continua a essere contestata con forza dalla difesa di Sempio. Tra intercettazioni, consulenze tecniche e ricostruzioni mediatiche, il caso continua infatti a dividere l’opinione pubblica. Nelle ultime settimane, programmi televisivi e talk show hanno rilanciato... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Lo abbiamo scoperto oggi”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Taccia su Andrea Sempio: “Anche la procura conferma”

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Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL

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