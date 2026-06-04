L’avvocato Angela Taccia ha definito offensivo il comunicato stampa della Procura di Pavia sulla nomina del perito psichiatra. La sua critica si riferisce alle modalità con cui è stata annunciata la decisione, ritenendo il comunicato inappropriato. Taccia rappresenta un imputato nel procedimento giudiziario e ha espresso disapprovazione verso il modo in cui è stata comunicata la nomina.

L’avvocato Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio insieme al collega Liborio Cataliotti, ha duramente criticato la Procura di Pavia per il comunicato stampa con cui ha reso nota la nomina del perito psichiatra Roberto Catanesi.Intervenuta a "La Vita in Diretta" giovedì 4 giugno, Taccia ha definito il comunicato “pericoloso” perché espone ulteriormente l’indagato all’opinione pubblica: "Che senso ha fare un comunicato stampa in questo momento? Dare in pasto all’opinione pubblica un passo della Procura è un po’ pericoloso".Particolarmente "veramente offensivo" secondo l’avvocato è il passaggio in cui la Procura annuncia di voler verificare le consulenze della difesa "sotto il profilo del rigore e dell’affidabilità scientifica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Angela Taccia attacca la procura di Pavia: "Comunicato offensivo"

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