Il Gargano registra un aumento record di turisti durante il primo ponte d’estate. Le strutture ricettive segnalano il tutto esaurito e un incremento significativo di visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La presenza di turisti stranieri e italiani ha portato a un afflusso massiccio nelle località balneari e nelle attrazioni della zona. I dati raccolti indicano una crescita del 20% rispetto allo scorso anno. La stagione estiva si apre con numeri positivi per il settore turistico locale.

Il Gargano inaugura la stagione estiva con numeri da capogiro. Complice il lungo ponte festivo, quello del ponte del 2 giugno e un calendario ricco di appuntamenti enogastronomici di altissimo livello, il Gargano ha registrato un vero e proprio assalto, superando ogni aspettativa per l'avvio della stagione calda. Numeri che sembrano essere quelli di agosto per una stagione estiva che si preannuncia scoppiettante. A trainare le presenze non è stato solo il richiamo innegabile delle spiagge e del mare cristallino, con le Spiagge più belle del Gargano prese d'assalto, ma l'offerta di grandi eventi che hanno trasformato i centri storici in poli d'attrazione per migliaia di visitatori, tra i quali, Puglia Rosè a Manfredonia, La notte dei Rosati ha registrato oltre 10. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gargano da record: Boom di turisti per il primo ponte d’Estate

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