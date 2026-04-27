Primi bagni a Manfredonia e sul Gargano l’estate chiama i turisti rispondono

Lo scorso fine settimana, i primi bagnanti hanno approfittato delle giornate soleggiate per entrare in mare a Manfredonia e sul Gargano. Le temperature hanno consentito a alcuni di fare i primi bagni della stagione estiva, attirando coloro che desideravano immergersi nelle acque locali. La stagione balneare si apre quindi con le prime presenze di turisti e residenti pronti a vivere le giornate di mare.

Durante lo scorso week end i primi coraggiosi hanno potuto godere delle giornate soleggiate per fare i primi bagni a Manfredonia e sul Gargano. Ovviamente le temperature non sono ancora alte, ma nonostante questo quando l'estate chiama gli amanti del sole e del mare rispondono presente! Nel week end sono stati numerosi i bagnanti che hanno affollato le spiagge di Manfredonia, Mattinata, Mattinatella e Vieste. I ristoranti sul mare hanno già goduto del pienone di turisti provenienti da ogni dove. Dall'entroterra i turisti si muovono spesso nel week end verso le mete di mare per poter gustare un buon piatto di mare e godersi il sole in riva al mare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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