Positano folla di turisti per il ponte che porta all' estate

Durante il ponte di maggio, Positano registra un afflusso elevato di turisti, con numerosi visitatori che affollano le strade e le spiagge della località. Per raggiungere la zona, molti devono affrontare code e tempi di percorrenza più lunghi del solito. La presenza numerosa di visitatori si nota sia nelle aree centrali che nelle zone più remote, creando un movimento intenso di persone e mezzi.

In questo ponte di maggio che porta all’estate, i turisti a Positano sono davvero tanti e per arrivarci ci vuole un po' di tempo. Per arrivare al mare bisogna percorrere le viuzze dei negozi, dove è facile rimanere nuovamente imbottigliati e c’è chi approfitta per un po di shopping. E poi il tanto atteso primo tuffo dell’anno, i più temerari sono gli stranieri. E una volta finito il giro di Positano, è tempo di ripartire perché la costiera amalfitana non smette mai di sorprendere.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Terribile sparatoria, proiettili sulla folla di turisti. Bilancio graveIl sole sorgeva alto sopra l’altopiano, proiettando ombre lunghe e nitide che accarezzavano le pietre millenarie cariche di segreti.