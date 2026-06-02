Il Belgio ha sconfitto la Croazia 2-0 in un’amichevole, con Lukaku e De Bruyne in campo. Lukaku ha segnato un gol, mentre De Bruyne ha fornito assist decisivi. La partita si è svolta oggi in Belgio, senza altre sostituzioni di rilievo. La vittoria è stata ottenuta con due reti nel secondo tempo. Nessun altro dettaglio sugli eventi della partita è stato comunicato.

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne guidano il Belgio alla vittoria: gli azzurri battono la Croazia 2-0 nell’amichevole di oggi. Entrambi i calciatori di proprietà del Napoli hanno offerto una buona prova. Lukaku entra e decide: il gol nel finale chiude la partita. L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, entra al 73º minuto al posto di Charles De Ketelaere e trasforma immediatamente la gara. Al 95º trova il gol che fissa il risultato definitivo su 2-0, sigillando la superiorità del Belgio nel finale di partita. La sua presenza in campo produce effetti immediati: la squadra di Garcia gestisce meglio il gioco dopo il suo ingresso e controlla il match fino alla conclusione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Il Napoli può sorridere, arrivano ottime notizie dal Belgio: c’entrano Lukaku e De Bruyne

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