In Belgio, i calciatori De Bruyne e Lukaku sono stati convocati per le prossime partite. La loro presenza è arrivata dopo un periodo di assenza causato da infortuni che hanno impedito loro di giocare insieme al club di appartenenza. La determinazione di tornare in campo si è scontrata con problemi fisici che hanno limitato le possibilità di collaborazione tra i due in passato. La loro condizione attuale solleva domande sul possibile impatto in campo e sulle conseguenze delle lesioni recenti sulla loro forma.

? Domande chiave Come influenzerà il passato in Belgio la loro condizione fisica attuale?. Perché gli inforti hanno bloccato la loro collaborazione al Napoli?. Chi gestirà il carico fisico dei due veterani nel Mondiale?. Come potrà il Belgio sfruttare la loro sintonia dopo i problemi muscolari?.? In Breve Sinergia storica con 82 presenze e 18 gol tra 2010 e oggi.. De Bruyne ha servito 13 assist a Lukaku in nazionale.. Scontro fisico al Napoli contro il Torino il 6 marzo.. Lukaku ha giocato solo 64 minuti totali nella stagione partenopea.. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sono stati convocati nella nazionale del Belgio per il prossimo Mondiale dopo aver condiviso il campo al Napoli per appena sei minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belgio, De Bruyne e Lukaku convocati: il sogno Napoli durò 6 minuti

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