i Marilyn per i concerti degli allievi della Scuola Normale

Il Ministero della Musica degli Allievi e delle Allieve della Scuola Normale organizza un evento che combina un talk e un concerto dal vivo. Sul palco si esibiranno i Marilyn, trio toscano formato da Mary alla voce e al pianoforte, e dai fratelli Alex alla batteria e percussioni e Gianluca alla chitarra. L’appuntamento prevede quindi un momento di dialogo e musica tra gli studenti e la band.

Il Ministero della Musica degli Allievi e delle Allieve della Scuola Normale presenta un evento con talk e musica dal vivo insieme alla band I Marilyn, trio toscano composto da Mary (voce e pianoforte) e dai fratelli Alex (percussioni e batteria) e Gianluca (chitarra). Il sound della band unisce.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Quartetto Noûs per i Concerti della NormaleMartedì 10 febbraio alle ore 21 si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale il Quartetto Noûs, una delle realtà cameristiche più... Mdi Ensemble per I Concerti della NormaleGiovedì 5 marzo alle ore 21 al Teatro Verdi di Pisa, l'MDI Ensemble, acclamata formazione cameristica specializzata nel repertorio del XX secolo e...