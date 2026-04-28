saint-gobain architecture student contest 2026 un team di studenti del politecnico di milano vince la fase nazionale della 21ª edizione con il progetto living link

“Living Link” è il progetto vincitore della Fase Nazionale dell’Architecture Student Contest, il concorso promosso da Saint-Gobain che ogni anno coinvolge gli studenti in una sfida progettuale legata ai temi della rigenerazione urbana. Il progetto è stato realizzato da Ali Emre Olmez, Javier De.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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