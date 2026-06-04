Gara 3 semifinali playoff Lba 2026 | Milano travolge Brescia e va sul 2-1
L’Olimpia Milano ha sconfitto Brescia con il punteggio di 93-68 nella terza partita delle semifinali playoff Lba 2026. La squadra milanese ha preso il comando della serie, portandosi sul 2-1. La partita si è svolta in modo deciso con Milano che ha mantenuto il vantaggio per tutta la durata del match.
Nella gara 3 semifinali playoff Lba 2026 l’Olimpia Milano batte Brescia(93-68) ed ora conduce la serie per 2-1. Match deciso nella ripresa, quando i meneghini prendono il largo grazie ai 20 punti di Shields. GARA 3 SEMIFINALI PLAYOFF LBA 2026: MILANO-BRESCIA 93-68 Milano è a un passo dalle finali Scudetto, dopo il 93-68 inflitto a Brescia in gara 3 delle semifinali playoff. Primo tempo equilibrato con Brescia che risponde colpo su colpo ai meneghini, che vanno all’intervallo lungo avanti di un punto(44-43). Al rientro in campo, i padroni di casa si scatenano portandosi sul +14, prima dell’ultimo periodo, dove non c’è praticamente storia. Ora... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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Brescia vs Milano: Gara2 Semifinali LBA Playoff 2026 - The Day After
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