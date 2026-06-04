Gara 3 semifinali playoff Lba 2026 | Milano travolge Brescia e va sul 2-1

Notizia in breve

L’Olimpia Milano ha sconfitto Brescia con il punteggio di 93-68 nella terza partita delle semifinali playoff Lba 2026. La squadra milanese ha preso il comando della serie, portandosi sul 2-1. La partita si è svolta in modo deciso con Milano che ha mantenuto il vantaggio per tutta la durata del match.