Gara 2 playoff Lba 2026 | Milano va sul 2-0 con Reggio Emilia Brescia pareggia la serie con Brescia

Da sport.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda partita dei playoff Lba 2026, l’Olimpia ha vinto contro Reggio Emilia con il punteggio di 77-65, portandosi sul 2-0 nella serie. La gara si è svolta in casa dell’Olimpia, che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro. Nel frattempo, Brescia è riuscita a pareggiare la serie contro la squadra avversaria, con un risultato che ha portato la sfida in parità. La serie prosegue nelle prossime partite con il punteggio ancora aperto.

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Nella gara 2 dei playoff Lba 2026, l’Olimpia piega nuovamente Reggio Emilia(77-65), e si porta sul 2-0. Decisivo per la vittoria il parziale di 14-2 negli ultimi minuti. In parità l’altra sfida, dove Brescia batte Trieste(90-82), riequilibrando la serie che ora è 1-1. GARA 2 PLAYOFF LBA 2026: MILANO-REGGIO EMILIA 77-65 I meneghini riescono ad avere la meglio negli ultimi minuti, ma tanto basta per portare la serie sul 2-0 ed ipotecare la semifinale. Parte subito forte Milano, che già a metà match è avanti di 11. Reggio Emilia, però, ha un sussulto dì orgoglio e, grazie al parziale di 20-13, risale a -4(53-49). Gli ospiti restano a contatto fino al 63-61, a 5:15 alla fine della sfida. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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