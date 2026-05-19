Gara 2 playoff Lba 2026 | Milano va sul 2-0 con Reggio Emilia Brescia pareggia la serie con Brescia

Nella seconda partita dei playoff Lba 2026, l’Olimpia ha vinto contro Reggio Emilia con il punteggio di 77-65, portandosi sul 2-0 nella serie. La gara si è svolta in casa dell’Olimpia, che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro. Nel frattempo, Brescia è riuscita a pareggiare la serie contro la squadra avversaria, con un risultato che ha portato la sfida in parità. La serie prosegue nelle prossime partite con il punteggio ancora aperto.

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Nella gara 2 dei playoff Lba 2026, l’Olimpia piega nuovamente Reggio Emilia(77-65), e si porta sul 2-0. Decisivo per la vittoria il parziale di 14-2 negli ultimi minuti. In parità l’altra sfida, dove Brescia batte Trieste(90-82), riequilibrando la serie che ora è 1-1. GARA 2 PLAYOFF LBA 2026: MILANO-REGGIO EMILIA 77-65 I meneghini riescono ad avere la meglio negli ultimi minuti, ma tanto basta per portare la serie sul 2-0 ed ipotecare la semifinale. Parte subito forte Milano, che già a metà match è avanti di 11. Reggio Emilia, però, ha un sussulto dì orgoglio e, grazie al parziale di 20-13, risale a -4(53-49). Gli ospiti restano a contatto fino al 63-61, a 5:15 alla fine della sfida. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gara 2 playoff Lba 2026: Milano va sul 2-0 con Reggio Emilia, Brescia pareggia la serie con Brescia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Basket, Playoff Serie A, Olimpia Milano-Reggio Emilia: gli highlights di gara-1 Sullo stesso argomento Gara 1 playoff Lba 2026: Trieste espugna Brescia, Milano regola Reggio EmiliaLa post season della palla a spicchi è iniziata con la gara 1 dei playoff Lba 2026, che ha visto la sorprendente vittoria di Trieste in quel di... Leggi anche: Playoff, gara-2 dei quarti: Milano batte ancora Reggio Emilia. Brescia pareggia con Trieste GAME DAY | Hello Kitty Night LBA Playoff Unipol 25/26 | G2 - Quarti di Finale Una Hotels Reggio Emilia 20:45 Unipol Forum, Assago Diretta su LBA TV #ForzaOlimpia x.com Playoff basket, bene le lombarde in Gara 2Milano bissa il successo della prima gara contro Reggio Emilia, Brescia si riscatta contro Trieste. Giovedì sera squadre di nuovo in campo per Gara 3 ... rainews.it DIRETTA | Milano Reggio Emilia (risultato 0-0) video streaming tv: si scende in campo! (oggi 18 maggio 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: dopo la vittoria in gara-1 l'Olimpia cerca il punto del 2-0 con tanto di primo match point. ilsussidiario.net