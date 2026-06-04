Gamec Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire Fontaine
Dal 4 giugno al 18 ottobre, il Palazzo della Ragione ospita un’installazione-laboratorio dedicata all’educazione come pratica di libertà. L’evento coinvolge le realtà Fosbury e Claire Fontaine, trasformando gli spazi in un laboratorio condiviso. L’iniziativa si inserisce nel progetto Gamec e mira a promuovere un confronto pratico e partecipato sul tema dell’educazione. L’installazione si svolge nelle sale del palazzo, coinvolgendo il pubblico in attività e discussioni.
L’EVENTO. Dal 4 giugno al 18 ottobre a Palazzo della Ragione un’installazione-laboratorio dedicata all’educazione come pratica di libertà. La Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione in Città Alta si trasforma in un laboratorio permanente dedicato all’educazione, alla partecipazione e alla conoscenza condivisa. Da giovedì 4 giugno al 18 ottobre 2026 la GAMeC presenta «Tabula Plena», mostra di Fosbury Architecture e Claire Fontaine, aperta da giovedì 4 giugno alle 19. L’iniziativa rientra in «Pedagogia della Speranza», programma dedicato all’educazione come pratica di libertà e trasformazione. Il progetto prende spunto dal pensiero del pedagogista brasiliano Paulo Freire, secondo cui il sapere non viene ricevuto passivamente, ma costruito in modo critico e condiviso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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