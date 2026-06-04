gamec palazzo della ragione diventa laboratorio condiviso con fosbury e claire fontaine

Notizia in breve

Dal 4 giugno al 18 ottobre, il Palazzo della Ragione ospita un’installazione-laboratorio dedicata all’educazione come pratica di libertà. L’evento coinvolge le realtà Fosbury e Claire Fontaine, trasformando gli spazi in un laboratorio condiviso. L’iniziativa si inserisce nel progetto Gamec e mira a promuovere un confronto pratico e partecipato sul tema dell’educazione. L’installazione si svolge nelle sale del palazzo, coinvolgendo il pubblico in attività e discussioni.