Palazzo Lenci diventa un laboratorio europeo

Ieri mattina nella sede di Palazzo Lenci a Barchi è stato presentato il progetto ‘Borghi Invisibili’. Si tratta di un'iniziativa che mira ad aumentare la visibilità dei protagonisti coinvolti, trasformando Palazzo Lenci in un laboratorio europeo dedicato a questa finalità. L'evento ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e ha segnato l'inizio di una nuova fase per il complesso storico.

di Sandro Franceschetti Si chiama ‘ Borghi Invisibili ’ e ha la finalità di ottenere il risultato contrario, vale a dire quello di amplificare la visibilità dei suoi protagonisti, il progetto presentato ieri mattina a Barchi nella sua sede di Palazzo Lenci. Un’iniziativa di rigenerazione urbana e sociale partecipata, avviata l’anno scorso da ‘ 593 Studio Srl ’ (società di architettura e ingegneria con sede a Castelfranco Veneto) in collaborazione con numerose realtà associative del territorio, fra le quali figurano quest’anno le Pro Loco di Orciano e di Barchi, con l’ingresso recente delle ragazze de ‘Le Cocciare’, oltre che degli alunni dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ e quelli del liceo artistico ‘Apolloni’ di Fano, quest’ultimo rappresentato ieri dalla professoressa Mariella Principi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Lenci diventa un laboratorio europeo Borghi invisibili riparte da Palazzo Lenci: tra Palladio e Filippo Terzi rinasce il cuore delle MarchePesaro, 13 aprile 2026 – Il progetto "Borghi Invisibili" inaugura la stagione 2026 confermando lo storico palazzo rinascimentale come sede di un... “Palazzo Riggio” diventa “Palazzo della Cultura”: inaugurazione il 18 aprileCambio di denominazione e nuova vita per Palazzo Riggio, che diventa ufficialmente “Palazzo della Cultura”. Argomenti più discussi: BORGHI INVISIBILI RIPARTE DA PALAZZO LENCI; Barchi rinasce con il digital twin: il borgo diventa un progetto condiviso; La rivoluzione silenziosa di Luigia Tincani diventa un docufilm; Borghi invisibili riparte da Palazzo Lenci | tra Palladio e Filippo Terzi rinasce il cuore delle Marche. Domani, 19 marzo, l’Aula Magna di Palazzo Matteucci ospiterà la premiazione degli elaborati del bando Scrittura per la Scena. Alle 15:00 si aprirà l’incontro con i saluti istituzionali di Alessandro Lenci, Direttore del Dipartimento FiLeLi, e di Alessandro Fambri facebook