Bojano | Palazzo Santoro diventa un laboratorio tra suono e danza

A Bojano, tra il 25 aprile e il 2 maggio, si svolge la residenza artistica House Studies presso Palazzo Santoro. Durante questa settimana, il collettivo Nodi e Virginia Andretto lavorano su progetti legati a suono e danza. La conclusione dell’evento è prevista per sabato 2 maggio, quando verranno presentati i lavori realizzati all’interno della residenza. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico in un confronto tra pratiche diverse.

? Cosa sapere Bojano ospita la residenza House Studies tra il 25 aprile e il 2 maggio.. Il collettivo Nodi e Virginia Andretto presentano i risultati a Palazzo Santoro sabato 2 maggio.. Dal 25 aprile al 2 maggio Bojano ospita la nuova edizione di House Studies, una residenza artistica che trasforma Palazzo Santoro in un laboratorio vivente tra ricerca sonora e movimento fisico. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il collettivo Merge e Palazzo Santoro, vede impegnati il gruppo Nodi e la performer vicentina Virginia Andretto in un percorso creativo coordinato da Chiara Consiglio. L’incontro tra corpo e suono nelle mura di Palazzo Santoro. Il progetto si è avviato lo scorso 25 aprile, portando all’interno delle mura storiche di Palazzo Santoro una sperimentazione profonda che intreccia la dimensione del suono con quella del gesto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bojano: Palazzo Santoro diventa un laboratorio tra suono e danza Notizie correlate Palazzo Lenci diventa un laboratorio europeodi Sandro Franceschetti Si chiama ‘Borghi Invisibili’ e ha la finalità di ottenere il risultato contrario, vale a dire quello di amplificare la... “Peace”: la nonviolenza diventa danza tra Magione e PerugiaVenerdì 10 aprile a Magione (Teatro La Piazzetta) e sabato 11 aprile a Perugia (Il Riccio Centro d’Arte) Incroci Teatrali presenta “Peace”, il nuovo...