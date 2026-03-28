Giovedì 2 aprile 2026, alle 21, presso la Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano, si terrà la rappresentazione di

Alla Teatro Franco Parenti di Milano, giovedì 2 aprile 2026 alle 21, in Sala Grande, andrà in scena Sangue Nostro, uno spettacolo prodotto da Tangram Teatro Torino e scritta da Margherita Asta, Michela Gargiulo e Fabrizio Coniglio. In scena Coniglio e Laura Nardi, con la regia di Coniglio e Alessia Giuliani. Il lavoro riporta a teatro la strage di Pizzolungo, l’attentato dinamitardo avvenuto la mattina del 2 aprile 1985. Alle 8.35, un’autobomba esplode alle porte di Trapani. L’obiettivo era il giudice Carlo Palermo, magistrato sotto scorta, ma a morire furono Barbara Asta e i figli gemelli di sei anni, Giuseppe e Salvatore, travolti dall’esplosione mentre si recavano a scuola. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Uno spettacolo teatrale che racconta la strage di Pizzolungo

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