La 1000 Miglia Experience tocca Brindisi Ostuni e San Vito | uno spettacolo su quattro ruote

La seconda giornata di 1000 Miglia Experience Italy 2026 si svolge tra Ostuni, San Vito Dei Normanni e Brindisi, attirando appassionati e curiosi. Le vetture storiche attraversano questi centri pugliesi, offrendo uno spettacolo su quattro ruote. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti che si spostano lungo il percorso, suscitando l'interesse di chi assiste all'evento. La carovana si muove tra le strade di queste località durante tutto il giorno.

La seconda giornata di 1000 Miglia Experience Italy 2026 fa lustrare gli occhi agli appassionati e semplici curiosi di Ostuni, San Vito Dei Normanni e Brindisi. Si è aperta sul lungomare di Polignano per una tappa di oltre 180 chilometri. Un percorso disegnato per unire il fascino della Puglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Tutta la 1000 Miglia Experience 2026 in PugliaFino al 12 aprile, 54 equipaggi impegnati in prove di precisione a bordo di auto storiche e supercar moderne attraversano la regione del Sud Italia, tra zone di mare e borghi storici ... ruoteclassiche.quattroruote.it

Radio Norba News. . PARTITA DA BARI LA "1000 MIGLIA EXPERIENCE" Il servizio di Michela Lopez - facebook.com facebook