Cantonata per il Fatto Quotidiano. Il giornale di Marco Travaglio è stato smentito dalla Procura di Milano sul caso della grazia a Nicole Minetti. La Procura generale di Milano ha infatti affermato che dagli "accertamenti" svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli scoop giornalistici sul caso dell'ex igienista dentale "non corrispondono al vero" e "non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" che ha portato alla "concessione della grazia" all'ex consigliera regionale della Lombardia. In una lunga nota in cui viene ripercorsa l'intera vicenda la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha spiegato che in. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gaia Tortora, lezione a Marco Travaglio e Fatto Quotidiano: "Fiera di essere dalla parte sana"

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