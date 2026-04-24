Buon compleanno Gaia Tortora Roberto Giachetti Cyril Théréau

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità di rilievo. Tra queste, Gaia Tortora, Roberto Giachetti e Cyril Théréau. Inoltre, si ricorda il compleanno di figure note come Alessandro Costacurta, Barbra Streisand, Shirley MacLaine e André. Vari festeggiamenti sono previsti per celebrare queste date speciali, che coinvolgono artisti, sportivi e politici. La giornata si arricchisce di ricorrenze che spaziano tra ambiti diversi.

Buon compleanno Gaia Tortora, Alessandro Costacurta, Barbra Streisand, Shirley MacLaine, André Darrigade, Jean Paul Gaultier, Mario Marazziti, Roberto Giachetti, Michael O’Keefe, Annamaria Furlan, Luigi Zunino, Serenella Fucksia, Stefania Rocca, Barbara Lezzi, Carmen Giannattasio, Alessandro Sgrigna, Cyril Théréau. Oggi 24 aprile compiono gli anni: Gianna Maranesi, ex modella; André Darrigade, ex ciclista; Carlo Ghidelli, arcivescovo, biblista; Shirley MacLaine, attrice, regista, sceneggiatrice; Enzo Barbaresco, ex arbitro di calcio; Paolo Beni, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Caramanno, ex calciatore, allenatore; Lidia Cirillo, attivista, scrittrice; Barbra Streisand, attrice, cantante, compositrice.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gaia Tortora, Roberto Giachetti, Cyril Théréau Notizie correlate Leggi anche: Gaia Tortora, "perfetto. Buon divertimento": il video che smaschera le toghe rosse Buon compleanno Tinto Brass, Paolo Mazzanti, Roberto Bolle…Buon compleanno Paolo Mazzanti, Jacopo Scaramuzzi, Roberto Bolle, Emanuele Montani della Fargna, Simon Kjaer, Tinto Brass, Enrico Vanzina, Rosanna...