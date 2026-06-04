Gaetano Crivaro | Spazi a misura di turisti non per chi li abita

Notizia in breve

Un operatore turistico ha affermato che gli spazi lungo la costa sono pensati più per i visitatori che per i residenti. Ha commentato che quando vengono rimossi chioschi e ombrelloni, il mare sembra riappropriarsi delle sue aree, anche se per poco. Le sue parole riflettono una visione critica sulla gestione degli spazi balneari, sottolineando come siano fatti principalmente per il turismo e non per chi vive stabilmente in zona.