Gaetano Crivaro | Spazi a misura di turisti non per chi li abita

Da cms.ilmanifesto.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operatore turistico ha affermato che gli spazi lungo la costa sono pensati più per i visitatori che per i residenti. Ha commentato che quando vengono rimossi chioschi e ombrelloni, il mare sembra riappropriarsi delle sue aree, anche se per poco. Le sue parole riflettono una visione critica sulla gestione degli spazi balneari, sottolineando come siano fatti principalmente per il turismo e non per chi vive stabilmente in zona.

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Quando spariscono chioschi e ombrelloni, il mare prova a riprendersi ciò che gli appartiene, per quel breve tempo in cui glielo concediamo. L’ultimo film di Gaetano Crivaro, Cosa rimane quando. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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