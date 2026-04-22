Nel 2026 tornano gli split pants, pantaloni caratterizzati da spacchi sul fondo, che possono essere frontali o laterali. Questa tendenza divide le opinioni, con chi li apprezza per la loro capacità di rendere più slanciata la silhouette e aggiungere un tocco di originalità ai vestiti. Nonostante le reazioni contrastanti, gli split pants continuano a essere presenti nelle collezioni di moda di questa stagione.

L o spacco del 2026? Non è sulla gonna. Tornano gli split pants, i pantaloni provvisti di spacchi sul fondo, frontali o laterali, che dividono i gusti ma hanno un merito indiscutibile: rendono ogni silhouette più slanciata e ogni look più interessante. Come abbinare i pantaloni in suede e renderli subito urban chic: 5 idee da provare X Leggi anche › Il look del giorno, con i pantaloni di pelle che conquistano le serate primaverili Minimalisti, sottilmente sensuali, con quell’allure anni ’90 che piace sempre, oggi, letteralmente, spaccano. E si riscoprono in versione black tailoring, in denim a sigaretta e persino in completo. Il segreto per portarli con stile? Giocare con i contrasti, valorizzare le scarpe e lasciare che siano proprio quei pochi centimetri di apertura a fare tutto il lavoro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C’è chi li ama e chi li detesta. Gli split pants sono la tendenza che spacca nel 2026

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