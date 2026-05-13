Sono state realizzate nuove aree di gioco e spazi protetti nelle zone adiacenti alle scuole, pensate appositamente per i bambini. Questi spazi sono stati progettati per favorire il gioco all'aperto e garantire maggiore sicurezza durante le ore di uscita. Le piazze sono state allestite con attenzione alle esigenze dei più piccoli, offrendo ambienti più sicuri e accoglienti per il tempo libero e l'interazione tra i giovani studenti.

Uno spazio a misura di bambini e bambine, urbanisticamente funzionale al gioco e allo stare insieme. Sono state inaugurate le nuove “piazze“ realizzate nelle aree esterne delle scuole primarie Deledda, nel quartiere Chiesanuova, e Crispi, nel quartiere Don Bosco: nuovi luoghi pensati insieme ai bambini e alle bambine per rendere più sicuri e piacevoli i momenti di ingresso e uscita da scuola, offrendo ad alunni, docenti e famiglie spazi e occasioni di incontro e socialità. Un po’ quello che, la scorsa settimana, era stato chiesto dai comitati genitori della zona nord con l’iniziativa delle Street for Kids: le “Piazze per bambini e bambine“ sono un tassello in più, avvalorato dalla partecipazione dei più piccoli nella progettazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spazi a misura di bimbi, “piazze protette“ fuori dalle scuole

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