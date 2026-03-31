Il club ha manifestato interesse per il giocatore, che rimane in lista di trasferimento. Secondo fonti vicine alla trattativa, l’accordo si sbloccherà solo se il calciatore accetterà di ridurre il proprio ingaggio o di rinunciare ad alcuni bonus. La trattativa prosegue, ma senza un compromesso da parte del giocatore, l’affare non potrà andare a buon fine.

Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Newcastle, colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009. Tutti i dettagli sull’affare Johan Cruijff, oltre 35.000 persone alla Premiere del suo documentario ad Amsterdam. Il ricordo di Laporta: «È ancora vivo e radicato nel cuore di tutti noi!» Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Retegui Juve, il suo nome resta sul taccuino bianconero ma l’affare si sblocca solo con un sacrificio del giocatore

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