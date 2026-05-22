Salah Juventus ci risiamo | rispunta questa suggestione sarebbe un vero affare? Cosa dicono i numeri

Rischia di tornare di attualità la possibilità di vedere l’attaccante egiziano in maglia bianconera, considerando che il suo contratto con il Liverpool scadrà a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe interessata a ingaggiarlo senza dover pagare una cifra di trasferimento. I numeri dell’egiziano parlano di una media realizzativa elevata e di un ruolo chiave nelle manovre offensive della squadra inglese. La questione si inserisce nel quadro delle strategie di mercato del club italiano.

di Luca Fioretti Salah Juventus, l’egiziano lascerà il Liverpool a parametro zero a fine stagione e rappresenta l’esterno d’attacco perfetto per Spalletti. Il nome di Mohamed Salah è diventato improvvisamente molto chiacchierato per il mercato della Juventus. L’esterno egiziano lascerà ufficialmente il Liverpool a parametro zero a fine stagione, aprendo a un clamoroso scenario sul suo futuro. Analizzando i numeri della sua ultima annata con i Reds, il rendimento resta di assoluto spessore internazionale: in Premier League ha collezionato 26 partite, impreziosite da 7 gol e 6 assist, mentre in Champions League ha totalizzato 10 presenze con 3 reti e 2 assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Virgil van Dijk leaves Mohamed Salah emotional with Liverpool tribute after Everton win

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