Gabbard se ne va a metà mandato | Trump ha cambiato davvero Washington?

Tulsi Gabbard si dimette a metà mandato dall’incarico di Direttrice dell’Intelligence Nazionale. La decisione avviene in un momento simbolico, sollevando domande sul cambiamento in atto a Washington. La sua uscita arriva dopo aver ricoperto il ruolo per circa metà del mandato. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni e modifiche nella politica di sicurezza e intelligence degli Stati Uniti.

Le dimissioni di Tulsi Gabbard da Direttrice dell’Intelligence Nazionale arrivano in un momento simbolico. Mentre il secondo mandato di Donald Trump si avvicina alla sua metà naturale, una delle figure più rappresentative della squadra chiamata a riformare Washington lascia il proprio incarico per motivi familiari. La decisione di Gabbard, legata alle condizioni di salute del marito Abraham Williams, merita rispetto umano prima ancora che politico. Ma inevitabilmente apre una riflessione più ampia: a quasi due anni dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, a che punto è il progetto di trasformazione dello Stato federale promesso agli americani? La rivoluzione promessa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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