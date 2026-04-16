Trump ritorna all’attacco di Meloni | Ha cambiato posizione e non va bene

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non avere più lo stesso rapporto con la leader italiana, affermando che quest’ultima ha cambiato posizione su alcune questioni. La sua intervista a Fox News ha attirato l’attenzione, poiché ha espresso chiaramente la sua opinione sul rapporto tra i due. La sua presa di posizione arriva dopo un periodo in cui i loro rapporti sono stati al centro di discussioni pubbliche.

Donald Trump di nuovo all’attacco contro Giorgia Meloni. “ Non abbiamo più lo stesso rapporto ”, osserva lapidario il presidente americano a Fox News. “ Giusto per vostra informazione, l’Italia importa molto petrolio dallo Stretto ”, aggiunge Trump. “ È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto”, prosegue parlando con la conduttrice Maria Bartiromo durante “Mornings with Maria ”. Lo fa all’indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, a cui ha detto di “essere scioccato dalla mancanza di coraggio” della premier sull’Iran. Trump mette in discussione ancora una volta l’affidabilità di Meloni come alleata, accusandola di non capire la gravità della minaccia iraniana e di essersi allontanata dalla linea degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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